Muere motorizado por esquivar a un peatón imprudente en una calle de la Isla de Ometepe

Luto y dolor en una familia provocó la muerte de Brayan Lorío, de aproximadamente 28 años de edad, la tragedia sucedió producto de un accidente de tránsito en la comunidad El Madroñal, ubicada en la Isla de Ometepe.

De acuerdo con testigos la víctima se desplazaba en una motocicleta en la vía en su preferencia junto a Raquel Espinoza, de 28 años, cuando un hombre cruzó la calle de manera imprudente y Brayan al esquivarlo perdió el control de su vehículo liviano y cayó al pavimento.

Debido a la gravedad de las heridas el lesionado fue trasladado en un vehiculo particular al centro de salud del municipio de Altagracia, pero lamentablemente falleció al ser ingresado. Brayan es la octava persona que fallece en accidentes de tránsito en lo que va de estos siete meses del presente año en ese lugar.

El cuerpo seria dado a sus familiares quienes habitan en la comunidad El Limonal para que procedan con sus honras fúnebres, de momento se desconoce la identidad de la persona que provocó el encontronazo, su acompañante quedó con golpes leves.

Por Tahirys Guerrero.