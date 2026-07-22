Muere nueve días después mujer que fue acuchillada por su expareja en Nindirí

Brenda Auxiliadora Baltodano Flores, de 43 años, falleció tras permanecer nueve días hospitalizada debido a las graves heridas que sufrió al ser atacada con un cuchillo presuntamente por su expareja, Rufino de Jesús Balitan Vivas.

El hecho ocurrió el 13 de julio en el parque municipal de Nindirí. Varios pobladores que pasaban por el lugar en ese momento, en un intento por defender a la mujer, golpearon y capturaron al agresor, quién fue llevado a las celdas policiales ese mismo día.

Ahora el hombre será procesado por el delito de femicidio en los Juzgados de Masaya.