Muere pasajera de moto que fue atropellada por un bus de la ruta 165 en Ciudad Jardín de Managua

Por Jairo Castillo.

María Auxiliadora Díaz López, de 66 años de edad, falleció la tarde de este miércoles tras batallar por su vida durante cinco horas en un hospital capitalino, luego de sufrir un accidente de tránsito en el sector de Ciudad Jardín en Managua.

El trágico hecho ocurrió cerca en el barrio Rigoberto López Pérez, sector de La Caimana. La víctima viajaba como pasajera en una motocicleta conducida por su esposo José Andrés Tercero, de 72 años, cuando fueron impactados y presuntamente arrastrados varios metros por un autobús de la ruta 165, conducido por el joven Gabriel Alberto Guzmán, de 24 años.

La pareja de adultos mayores acababa de salir de un servicio religioso en una iglesia cercana a su hogar, ubicada en el barrio Oscar Turcios. Testigos en la escena aseguraron que la unidad de transporte arrastró la motocicleta junto a las víctimas. Ambos fueron trasladados de emergencia por cuerpos de socorro hacia un centro asistencial debido a las severas lesiones.

Pobladores de la zona señalaron de forma preliminar que el conductor del bus aparentemente irrespetó una señal de alto, provocando la colisión. Las autoridades de la Policía se presentaron al lugar del accidente para realizar el croquis, entrevistar a los testigos y continuar con las investigaciones pertinentes que permitan determinar las responsabilidades legales de este hecho.