Muere segunda víctima del accidente ocurrido en El Crucero. Marcos Alemán iba como pasajero de una moto

Por Geydi Solórzano.

Las secuelas del trágico accidente registrado el pasado miércoles 12 de agosto en el kilómetro 27 de la Carretera Panamericana Sur, en la zona del municipio El Crucero, aumentaron este lunes tras conocerse del fallecimiento de la segunda víctima, identificada como Marcos Antonio Alemán Sánchez, de 52 años, quién permanecía internado en el hospital Antonio Lenin Fonseca.

De acuerdo con la información preliminar, Alemán Sánchez viajaba como pasajero en una motocicleta conducida por su compañero de trabajo, Norlan Bernardo Chávez López, de 36 años, quién falleció ese día de forma instantánea. El fatal desenlace se originó cuando el conductor de la motocicleta intentó realizar un giro hacia la izquierda. En ese momento fueron impactados por la parte trasera por un vehículo, placas M 371-414, conducido por Juan Pablo Guerrero Duarte, quién presuntamente circulaba a exceso de velocidad.

El fuerte choque proyectó violentamente a los dos ocupantes de la moto hacia el carril contrario, debido al impulso Alemán y Chávez colisionaron contra una segunda motocicleta que transitaba por la vía en sentido opuesto. En la segunda motocicleta involucrada viajaban Luis Miguel Pérez Rivas, de 33 años y su esposa, Alicia Masiel García Ramírez, de 38, quiénes también resultaron afectados por la colisión múltiple.

Con este deceso, el siniestro vial enluta de manera definitiva a una segunda familia, mientras las autoridades de tránsito continúan con las investigaciones.