Mujer apuñala a anciano de 81 años en Brasil y policía habla de ataque “por diversión”

Un anciano de 81 años fue asesinado a puñaladas por una mujer cuando paseaba en bicicleta por una calle del municipio de Fórmiga, en el estado de Minas Gerais, Brasil, en un ataque que autoridades presumen fue cometido “por diversión”, según informó la policía local.

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que la mujer saca un cuchillo y ataca al hombre de la tercera edad, quien logró avanzar unos metros antes de caer al pavimento y morir en el lugar, mientras testigos del hecho relataron lo ocurrido a las autoridades.

La policía confirmó la detención de la sospechosa y mantiene bajo investigación los móviles del crimen, que ha conmocionado a la comunidad brasileña por la aparente falta de motivación del ataque.