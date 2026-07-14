Mujer muere al ser baleada supuestamente a manos de su expareja en el reparto San Juan de Managua

Eveling Fuentes Martínez, de 47 años de edad, perdió la vida la mañana de este martes tras ser baleada presuntamente por su expareja en las inmediaciones de los Juzgados de Familia, ubicados en el reparto San Juan.

De manera preliminar se conoció que la víctima se dirigía a realizar unas diligencias cuando fue interceptada por su expareja. El hombre le habría pedido que retomaran la relación, pero ella se negó, por lo que decidió matarla.

Fuentes Martínez fue llevada al hospital militar Dr. Alejandro Dávila Bolaños, pero se rindió a la muerte. Oficiales de la Policía están en el lugar realizando las respectivas investigaciones del crimen.

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