Nicaragua será sede del Mundial U23 de béisbol con entradas desde 90 córdobas

Nicaragua albergará el Campeonato Mundial de Béisbol U23 del 6 al 15 de noviembre. Doce países participarán en el torneo que se disputará en las sedes de Managua, León y Masaya.

El Grupo A estará conformado por Australia, República Checa, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y China Taipei. El Grupo B incluye a Cuba, Gran Bretaña, Japón, Corea, Sudáfrica y Venezuela.

Los precios de las entradas van desde 90 hasta 500 córdobas según la localidad. Los asistentes podrán disfrutar los tres partidos del día con la compra de un solo boleto. Maurice Ortega destacó el respaldo del gobierno al desarrollo del deporte en el país.