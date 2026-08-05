Muro colapsa y deja 4 obreros heridos en Managua

Un muro colapsó la tarde de este martes en el barrio Hilario Sánchez de Managua, dejando a cuatro obreros lesionados, uno de ellos en estado grave, mientras trabajaban en la construcción de un local comercial.

Los trabajadores, de entre 25 y 45 años, quedaron atrapados bajo la estructura y fueron auxiliados por sus compañeros, quienes los trasladaron al Hospital Alemán Nicaragüense.

Testigos señalaron que uno de los hombres se encontraba en estado delicado de salud. Al lugar acudieron miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos y agentes policiales, quienes realizan las investigaciones correspondientes.