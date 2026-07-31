Música y algarabía marcan inicio de fiestas de Santo Domingo

Hoy se arrancó la emisión con un ambiente festivo cargado de música y alegría para celebrar las tradiciones de Nicaragua, con la presencia de la Banda Filarmónica López como invitada especial.

La agrupación interpretó “La bajada del Santo Domingo”, iniciando la jornada con el ritmo y la calidez que distingue a las festividades nicaragüenses.

Los conductores del programa destacaron la importancia de compartir estas tradiciones con la audiencia, resaltando la algarabía como sello de la identidad cultural del país vecino.