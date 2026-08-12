Neuralgia del trigémino: el dolor facial incapacitante que afecta calidad de vida

La neuralgia del trigémino es una afección que afecta el nervio del mismo nombre y se caracteriza por un dolor facial intenso y muchas veces incapacitante que reduce significativamente la calidad de vida de quienes la padecen, explicó la doctora Laura Madrigal, especialista en el tema.

A diferencia de una migraña o un dolor de cabeza común, esta condición se origina por una afectación directa de los nervios, lo que genera episodios de dolor agudo que pueden ser desencadenados por actividades cotidianas como hablar, masticar o cepillarse los dientes.

La especialista destacó la importancia de un diagnóstico adecuado y de tratamientos que brinden una nueva esperanza para los pacientes que sufren esta enfermedad.