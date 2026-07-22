Nicaragua afina selección de béisbol para Centroamericanos con bajas sensibles

La selección de béisbol de Nicaragua enfrenta bajas importantes de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que arrancan este viernes en Santo Domingo, República Dominicana, siendo la más destacada la de Milkar Pérez, quien ha sido descartado del conjunto nacional y será reemplazado por Elian Miranda para afrontar el reto regional.

La delegación nicaragüense ya fue abanderada y está conformada por 148 atletas que competirán en 21 disciplinas deportivas, con el béisbol como uno de los deportes fuertes del país caribeño, del cual históricamente se esperan resultados positivos en este tipo de certámenes.

Si bien en torneos estrictamente centroamericanos la meta suele ser la medalla de oro cuando Panamá no participa, en el escenario más competitivo de los Centroamericanos y del Caribe, donde figuran potencias como República Dominicana y Puerto Rico, el objetivo realista para Nicaragua sería pelear por la medalla de bronce.