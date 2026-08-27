Nicaragua cae ante Japón y queda fuera de la final internacional de la Serie Mundial de Williamsport 

La selección infantil de Nicaragua perdió 4 carreras por 1 ante Japón en el torneo de Williamsport, quedando fuera de la final internacional que disputarán el conjunto japonés y Curazao este sábado, según el reporte deportivo.

Los nicaragüenses comenzaron ganando el encuentro, pero los japoneses remontaron el marcador para adjudicarse la victoria, en un juego que significó la segunda derrota del equipo centroamericano en el torneo, tras caer 12-3 ante Curazao.

A pesar de la eliminación, el desempeño de los niños fue destacado, logrando victorias históricas sobre potencias del béisbol como República Dominicana, Panamá y México, lo que deja un saldo positivo para el país en el prestigioso torneo internacional que se realiza en Estados Unidos.