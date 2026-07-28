¡Nicaragua celebra en Santo Domingo 2026! Candelaria Resano y Aldo Blanco conquistan dos medallas de bronce

La delegación de Nicaragua continúa dejando huella en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, gracias a las destacadas actuaciones de Candelaria Resano y Aldo Blanco, quienes conquistaron sendas medallas de bronce para el país.

La surfista Candelaria Resano volvió a demostrar que es una de las grandes referentes del deporte nacional al subir al podio en la disciplina de surf. Con una actuación llena de talento, entrega y determinación, la nicaragüense superó una exigente competencia para quedarse con el tercer lugar, colocando nuevamente la bandera azul y blanco entre las mejores de la región.

El éxito de Resano se suma al conseguido este fin de semana por el taekwondista Aldo Blanco, quien hizo historia al convertirse en el primer atleta nicaragüense en ganar una medalla para la delegación nacional en Santo Domingo 2026. En el combate por el bronce de la categoría -63 kilogramos, Blanco derrotó con autoridad 2-0 a su rival de Haití, asegurando el primer podio para Nicaragua en la justa regional.

Las dos preseas de bronce reflejan el crecimiento del deporte nicaragüense y el esfuerzo de atletas que, con disciplina y sacrificio, continúan representando con orgullo al país en el máximo evento deportivo de Centroamérica y el Caribe.

Con estos resultados, Nicaragua suma importantes alegrías en Santo Domingo 2026 y mantiene vivas las aspiraciones de seguir incrementando su cosecha de medallas durante el desarrollo de la competencia.