Nicaragua enfrenta a República Dominicana en Superronda de Béisbol 2026

La selección de Béisbol de Nicaragua inicia este martes 4 de agosto su participación en la Superronda de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, enfrentando a República Dominicana en un duelo clave donde los pinoleros buscarán mantener su invicto en la ronda eliminatoria.

El picheo nacional ha sido la pieza fundamental del equipo, permitiendo únicamente dos carreras en los tres partidos disputados: victoria 3-1 sobre Colombia, derrota 1-0 ante Panamá y triunfo 2-0 frente a México.

Con un bateo que ha anotado apenas cinco carreras en total, la tropa nicaragüense deberá enfrentar a los poderosos equipos de República Dominicana, Puerto Rico y Cuba con la aspiración de conquistar una medalla en la justa regional.