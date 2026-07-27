Nicaragua enfrentará calor de 37°C y lluvias por ondas tropicales

Nicaragua experimentará en las próximas horas temperaturas máximas de hasta 37 grados Celsius, acompañadas de lluvias ligeras a moderadas en varias regiones del país, debido al desplazamiento de una nueva onda tropical entre el oeste del Mar Caribe y el litoral Caribe, según informaron los meteorólogos.

Las ondas tropicales número 21, 22, 23 y la proximidad de la número 24 generarán nublados y precipitaciones principalmente en las regiones del Caribe y el centro de Nicaragua, aunque los expertos advierten que no se esperan acumulados significativos en la mayoría del territorio nacional.

Además, se pronostican vientos de moderados a fuertes en el sur y centro del país, con rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, mientras las bajas presiones asociadas a una vaguada proveniente del sureste de México mantendrán el ambiente muy caluroso en todo el territorio nicaragüense.