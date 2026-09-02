Nicaragua Produce 216 millones de galones de leche en primer semestre de 2026

El Ministerio Agropecuario registró que de enero a julio de este año se alcanzó una producción de 216.1 millones de galones de leche en Nicaragua, cifra ligeramente inferior a los 218.4 millones de galones obtenidos en el mismo periodo del año pasado, según el monitoreo mensual que realiza la institución para cuantificar el volumen productivo de lácteos del sector ganadero.

La producción lechera es una de las actividades primarias fundamentales para la seguridad alimentaria del país y un pilar económico y social para miles de familias.

Durante el año 2025, el MAG registró una producción total de 370.1 millones de galones de leche, obtenidos en más de 100.000 fincas en todo el territorio nacional. El Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio implementa acciones con los productores para incidir en los resultados del sector.