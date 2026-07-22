Nicaragua registra 1.149 accidentes viales en una semana y 34 lesionados

La Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional reportó que entre el 13 y el 19 de julio ocurrieron 1.149 accidentes de tránsito en todo el país, dejando un saldo de 34 personas lesionadas, con las motocicletas como el vehículo más incidente al sumar 360 unidades involucradas en colisiones, seguidas por automóviles con 284 y camionetas con 266.

Durante esa semana, las autoridades realizaron 10.610 pruebas de alcoholemia y requisaron 25.058 vehículos, detuvieron a 255 conductores por no portar licencia y llevaron a estaciones policiales a otros 82 por estado de ebriedad, mientras que 594 licencias fueron suspendidas.

Managua encabezó la lista de departamentos con más siniestros al contabilizar 763 accidentes, muy por encima de Matagalpa (56), León (51) y Estelí (50), lo que llevó a las autoridades a recomendar a conductores, peatones y pasajeros respetar las normas de tránsito para evitar tragedias en carreteras.