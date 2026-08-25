Nicaragua vence a México y avanza a semifinales de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Nicaragua derrotó 8-4 a México y clasificó a las semifinales internacionales de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2026, que se celebra en Williamsport. El conjunto pinolero llega invicto con tres victorias consecutivas.

México dominaba 3-1 al cuarto inning, pero Nicaragua reaccionó en el quinto episodio con siete carreras, apoyado en nueve bases por bolas del pitcheo mexicano. Moisés Estrada Juárez impulsó dos carreras con un doblete y Kendry Arauz Roque agregó otras dos.

En el montículo, José Martínez Padilla trabajó cinco entradas y un tercio, ponchó a tres rivales y solo admitió una carrera limpia. Nicaragua enfrentará a Curazao este miércoles 26 de agosto a las 11 de la mañana, buscando un lugar en la gran final.