Nicaragua soportará calor extremo y rachas fuertes de viento

El territorio nicaragüense experimentará este día un ambiente caluroso, con temperaturas que alcanzarán los 37 grados Celsius en la región del Pacífico, según el informe del observatorio de fenómenos naturales.

Las condiciones atmosféricas estarán marcadas por nublados matutinos que incrementarán hacia la tarde, generando llovinas y chubascos ligeros, principalmente en el área entre Morrito y San Carlos entre las 4 y 6 p.m.

El informe advierte sobre rachas de viento significativas, con velocidades que oscilarán entre 28 y 75 km/h en el Pacífico, y de 31 a 50 km/h en el Caribe, por lo que se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales y tomar precauciones.