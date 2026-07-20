Nicaragua soportará temperaturas de hasta 38°C por influencia de bajas presiones

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) informó que Nicaragua continuará bajo la influencia de bajas presiones atmosféricas débiles y dos vaguadas persistentes, una ubicada entre el sureste de México y el litoral pacífico nicaragüense, lo que generará un ambiente muy caluroso con temperaturas máximas de hasta 38 grados Celsius en la región del Pacífico.

El pronóstico indica que se registrarán vientos moderados a fuertes de hasta 55 kilómetros por hora en el Pacífico y rachas de 35 a 50 kilómetros por hora en el Caribe, mientras que las lluvias serán aisladas y débiles con mayor probabilidad en la franja costera y la zona sur durante la tarde.

Las autoridades recomiendan precaución a las embarcaciones pequeñas y artesanales en ambos litorales debido a la intensidad de los vientos y el oleaje previsto mar adentro.