Nicaragüense capturada en El Salvador y juzgada en Honduras fue absuelta de los delitos que le acusaban

Capturan en El Salvador y entregan a Honduras a ciudadana nicaragüense buscada por la Interpol por el delito de contrabando. Se trata de una mujer, de 49 años, originaria y residente del departamento de León.

La cooperación y coordinación regional entre cuerpos de seguridad y la Interpol, permitió la captura de Melba del Socorro Laguna Moreno, quién posteriormente fue absuelta por un judicial en Honduras.

La nicaragüense enfrentaba una orden de captura emitida el 16 de febrero de 2024 por el Juzgado de Letras en Competencia Territorial Nacional en Materia de Criminalidad, con sede en Tegucigalpa. Las autoridades hondureñas la señalaban formalmente como presunta responsable del delito de contrabando, el cual habría afectado la economía del Estado de Honduras.

Por Geydi Solórzano.