Nicaragüense capturada por Interpol es liberada

Melba del Socorro Laguna Moreno, de 49 años, originaria de León, Nicaragua, fue absuelta de los cargos de contrabando que se le imputaban en Honduras, luego de ser capturada en El Salvador por una notificación roja de Interpol emitida en febrero de 2024, según informaron las autoridades.

La ciudadana fue entregada formalmente a las autoridades hondureñas, pero tras enfrentar el proceso judicial, las autoridades desestimaron la acusación y recuperó su libertad.

La cooperación entre los cuerpos de seguridad de Centroamérica y la Interpol permitió su localización y captura en territorio salvadoreño.