Nicaragüense de 19 años asesinado en ataque armado en Panamá 

Alexander Lucero, un nicaragüense de 19 años, fue asesinado la tarde del sábado 25 de julio en la calle Quinta de Panamá Viejo cuando sujetos armados descendieron de un vehículo y abrieron fuego contra el automotor en el que viajaba, dejando al joven con graves heridas que le costaron la vida en un hospital panameño.

Las autoridades de Panamá informaron que el conductor del vehículo resultó ileso y alertó a la policía, lo que desencadenó allanamientos en la zona y la captura de tres sospechosos, entre ellos un nicaragüense de 39 años vinculado al caso.

La policía panameña presume que el ataque se enmarca en un enfrentamiento entre grupos criminales, aunque continúan investigando el móvil del crimen, mientras las imágenes de seguridad registraron el momento exacto del ataque armado que dejó a la víctima mortalmente herida.