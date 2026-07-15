Nicaragüense de 24 años es la fotógrafa oficial del Mundial 2026 y retrata a Messi

Andrea Vílchez, una joven de 24 años nacida en Somoto, Departamento de Madrid, se convirtió en la fotógrafa encargada de capturar los momentos más épicos del Mundial de fútbol 2026, una hazaña que la llena de orgullo y con la que lleva en alto el nombre de Nicaragua, según expresó durante el torneo.

La nicaragüense logró la acreditación como fotógrafa independiente, un logro que describe como la culminación de años de esfuerzo y trabajo, especialmente valorable por su origen zoomoteño.

Su cámara ha retratado a figuras internacionales como el astro Leo Messi, y aunque su camino en la fotografía deportiva ha estado marcado por retos y vaivenes, siempre buscó la manera de superarlos para llegar a esta cita histórica.