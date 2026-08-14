Nicaragüense de 26 años enfrenta juicio por maltrato tras relación con adulto mayor estadounidense

Elizabeth Aracely Franks Davis, de 26 años, enfrenta una acusación por maltrato físico y psicológico presentada por John Michael Quinn, de 64 años, con quien convivió desde que ella tenía 13 años. La próxima audiencia se realizará el 25 de agosto.



La fiscalía afirmó que el episodio más reciente ocurrió el 16 de mayo de 2026, cuando la joven llegó en estado de ebriedad y golpeó al estadounidense dos veces en las manos con una varilla de hierro.

La defensa sostiene que ella pudo ser víctima de un delito de orden sexual porque era menor de 14 años al inicio de la relación. La judicial capitalina ordenó un estudio social para determinar la custodia del hijo de 12 años que ambos procrearon. Quinn acusa a Franz Davis de violación doméstica o intrafamiliar y lesiones psicológicas.