Nicaragüense enfrenta 582 cargos por presuntos delitos de explotación sexual infantil en EE. UU.

Un ciudadano nicaragüense de 32 años fue arrestado en el estado de Luisiana, Estados Unidos, y enfrenta 582 cargos relacionados con presuntos delitos de explotación sexual infantil, informaron las autoridades.

Durante la investigación, los agentes aseguraron haber encontrado cientos de archivos de material de abuso sexual infantil y una muñeca sexual infantil, cuya posesión está prohibida por la legislación estatal. El acusado permanece detenido con una fianza de 750,000 dólares, mientras las autoridades continúan las investigaciones.

El caso sigue en proceso judicial y será un tribunal el encargado de determinar su responsabilidad conforme avance el proceso legal.