Nicaragüense muere apuñalado en bar de Alajuela, Costa Rica

Un nicaragüense de 24 años, identificado como Yerling Antonio Hernández Martínez, murió tras recibir una puñalada en la parte baja de la espalda durante una discusión en el interior de un bar en El Guatuzo, Alajuela, Costa Rica.

Otro connacional resultó herido y fue trasladado a un hospital. Según testigos, el altercado involucró a dos nicaragüenses, que serían hermanos, y a dos costarricenses, padre e hijo; uno de estos últimos sacó un cuchillo y agredió a la víctima.

Los ocupantes del bar evitaron que los dos involucrados en el enfrentamiento escaparan y los retuvieron hasta la llegada de la Fuerza Pública, quienes los trasladaron a una estación policial.

El Organismo de Investigación Judicial realizó el levantamiento del cuerpo y continúa con las indagaciones para determinar las causas exactas del incidente. Los nicaragüenses eran originarios de Montes Verdes, Camuapa.