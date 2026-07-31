Nicaragüense y costarricense mueren atropellados en Cartago, Costa Rica

Un nicaragüense de 55 años, identificado como Juan Zúñiga, y su amigo costarricense William Ilama fallecieron tras ser atropellados por una camioneta frente al cementerio Los Llanos de Santa Lucía en Cartago, Costa Rica.

Según las autoridades, el conductor de la camioneta dio positivo en la prueba de alcoholemia. Zúñiga, quien se desplazaba en silla de ruedas, era asistido por Ilama en el momento del impacto. Ilama falleció en el lugar, mientras que Zúñiga fue trasladado a un hospital donde horas más tarde se confirmó su muerte.

Los habitantes de la zona señalaron que las víctimas eran muy buenos amigos y ampliamente conocidos, y que solían cuidar vehículos cerca de una entidad bancaria.

El Organismo de Investigación Judicial mantiene abiertas las indagaciones para determinar las circunstancias exactas del hecho. El conductor fue llevado a una estación policial.

Las autoridades reiteraron el llamado a la conducción preventiva y al respeto de los límites de velocidad.