Nicaragüenses en el extranjero pueden divorciarse con un poder especialísimo

LEAD: La máster en Derecho de Familia, doctora Waleska Beteta, explicó que los nicaragüenses residentes en el extranjero sí pueden solicitar el divorcio. Para ello, es indispensable otorgar un poder especialísimo que incluya todas las pretensiones de la demanda.

Si la persona es demandada y se encuentra fuera del país, debe extender un poder general judicial que incluya la facultad para conciliar. En caso de no conocer el paradero del cónyuge, se puede solicitar la notificación por edictos y el juez nombrará un guardador.

El proceso debe incluir obligatoriamente la pensión alimenticia y la relación paterno-filial si existen hijos menores. Los bienes adquiridos durante el matrimonio deben declararse en la negativa de bienes para ser considerados en la disolución.