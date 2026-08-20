Niña, de 4 años de edad, habría sido ahogada en un balde con agua en su vivienda en Ticuantepe

La niña, de 4 años de edad, habría sido ahogada en un balde con agua en su vivienda del barrio Denis Larios, en el municipio de Ticuantepe y su mamá Angélica María Mairena López, de 31 años, es la principal sospechosa de haberla asesinado.

Según medios oficialistas, el dictamen de la autopsia realizada al cuerpo de la víctima en el Instituto de Medicina Legal indica que murió por asfixia mecánica por sumersión. Supuestamente la madre la habría invitado a jugar y luego le metió la cabeza en el balde.

El hecho ocurrió la tarde de este martes, por lo que oficiales de la Policía de ese lugar llegaron a realizar las respectivas investigaciones, reteniendo a Mairena. Como testigo del parricidio las autoridades cuentan con el relato de un niño, de 8 años, hermanito de la niña, quien dijo que observó cuando la madre la llamó con engaños para acabar con su existencia.

En la comunidad predomina un fuerte hermetismo y los vecinos han evitado dar declaraciones a los medios de comunicación. Sin embargo, de forma extraoficial se conoció que la señalada atravesaba un cuadro depresivo severo y se encontraba bajo un estricto tratamiento médico controlado; se sospecha que la interrupción de sus dosis pudo haber desencadenado la tragedia.