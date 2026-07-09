Niño de Tipitapa murió al ser golpeado brutalmente y el padrastro es el principal sospechoso del crimen

A causa de golpes en la cabeza y costillas falleció el niño con condición especial de iniciales G.A.R, de 3 años de edad, quién fue brutalmente golpeado y mordido por su padrastro Jean Carlos Manzanares, de 18 años de edad. El menor fue sepultado en horas de la mañana de este jueves en el cementerio del barrio Ciudadela del municipio de Tipitapa.

Según vecinos, días atrás habrían escuchado llorar inconsolablemente al pequeño, pero desconocían que su padrastro era quién lo agredía físicamente, la madre del pequeño de iniciales A.G.S, de 17 años, estuvo detenida junto a su pareja sentimental, con quién tenía apenas un mes de relación, pero fue puesta en libertad en horas de la noche de este miércoles porque también era maltratada física y emocionalmente por Manzanares, quién además la amenazaba diciéndole que si hablaba de lo que pasaba dentro del hogar la mataría a ella y al bebé.

Manzanares continúa detenido en las celdas preventivas del Distrito Ocho de la Policía, mientras las investigaciones continúan para determinar qué lo motivó para llevar a cabo los actos violentos en contra del indefenso niño. Familiares de las víctimas esperan que en las próximos días el presunto asesino sea puesto a la orden del juez y se haga justicia por la muerte del menor.

Por Heydi Estrada.