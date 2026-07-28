Niño recibe bala perdida en la cabeza en Managua

Un niño de 10 años, identificado con las iniciales D.S.P.C, se encuentra en estado sumamente delicado tras recibir un impacto de bala en la cabeza mientras caminaba con su padre en el barrio El Riguero, Managua, luego de comprar pan en una pulpería.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que el menor se desploma tras escucharse al menos seis detonaciones.

Según testigos, un sujeto con casco de motocicleta disparó contra otra persona, pero la bala impactó al niño.

El menor fue trasladado al Hospital La Mascota, donde permanece intubado. Las autoridades retuvieron a un sospechoso.