No todas las deudas son malas, el peligro es el sobreendeudamiento

La especialista en finanzas explicó que tener deudas no es necesariamente negativo, sino que el verdadero riesgo está en el sobreendeudamiento, cuando los compromisos financieros afectan la capacidad de respuesta ante otros gastos y la estabilidad económica.

La experta precisó que el número de créditos no es determinante, sino el nivel de afectación de los ingresos para cubrir el resto de necesidades cotidianas.

En ese sentido, recomendó a los televidentes identificar los llamados “pecados financieros” para evitar llegar a un estado de sobreendeudamiento.