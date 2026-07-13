Nueva onda tropical ingresará a Nicaragua con lluvias y vientos

La onda tropical número 19 se acerca al Caribe de Centroamérica y se prevé que ingrese a Nicaragua durante las próximas horas, generando lluvias con tormentas eléctricas principalmente en las regiones del Caribe, mientras que en el Pacífico, Norte y Centro predominará un ambiente caluroso con precipitaciones dispersas.

Los meteorólogos informan que las velocidades de viento oscilarán entre 28 y 67 kilómetros por hora en todo el territorio, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 36 grados en Occidente.

Se recomienda precaución en las costas del Caribe, donde la lluvia puede reducir la visibilidad y combinarse con vientos de fuerte intensidad.