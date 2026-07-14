Nueve muertos en accidente en autopista Guadalajara-Tepic

Al menos nueve personas fallecieron y tres permanecen en estado crítico tras el trágico accidente registrado en la autopista Guadalajara-Tepic, en Jalisco, donde un camión atropelló a un grupo de trabajadores que realizaban labores de mantenimiento sobre la vía, según informaron las autoridades mexicanas.

El impacto provocó que uno de los vehículos involucrados se incendiara, y entre las víctimas mortales se encuentran turistas de Estados Unidos y Argentina, mientras que otras personas lesionadas ya recibieron el alta médica.

Las autoridades de Jalisco continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del siniestro que conmocionó a la región.