Nuevo sismo en Colombia enciende alertas a 72 horas del terremoto de 7,4

Un sismo de magnitud 3,6 se registró en la mañana del jueves 13 de agosto en Colombia, apenas 72 horas después del devastador terremoto de 7,4 que sacudió el país el pasado 10 de agosto y que ya deja un saldo oficial de más de 200 fallecidos, 3.000 heridos y 400 desaparecidos.

El movimiento telúrico generó pánico entre la población mientras los equipos de rescate mantienen las últimas búsquedas de sobrevivientes en medio de los escombros, en un escenario donde más de 11.000 viviendas fueron destruidas y 53.000 presentan daños estructurales, según el balance oficial.

El Servicio Geológico Colombiano reportó además otras réplicas en las últimas horas, incluido un temblor de magnitud 2,8 con epicentro en el municipio de Litoral del San Juan, Chocó, mientras el país enfrenta una de las peores crisis sísmicas de su historia reciente.