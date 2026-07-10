Nuevos desvíos y reducción de carriles en el sector de la avenida Bolívar de Managua

Mucha atención conductores que transitan por el sector de la avenida Bolívar. La Alcaldía de Managua (Alma) ha informado sobre nuevos desvíos y reducción de carriles debido al avance en las obras de drenaje pluvial ligadas a la ampliación de la pista Héroes de la Insurrección.

Los trabajos de infraestructura no se detienen en la capital. Las autoridades municipales anunciaron la rehabilitación del puente, ubicado en la avenida Bolívar, una obra clave que forma parte del proyecto de drenaje en los cauces Los Duarte, Jocote Dulce y Tiscapa.

Esta intervención vinculada a la megaconstrucción de la Pista Héroes de la Insurrección, generará una reducción inmediata en los carriles de circulación vial en este punto de gran afluencia. ” Para que lo tome muy en cuenta si transita por esta zona: los vehículos que viajan de sur a norte están siendo desviados hacia el carril de la banda oeste para poder rodear el área donde se concentran los trabajos de los obreros. Esto significa que, temporalmente, la banda oeste funcionará en ambos sentidos”.



La municipalidad ha advertido que el tránsito será considerablemente más lento en los próximos días, por lo que se recomienda a la población planificar sus rutas con anticipación o, en la medida de lo posible, utilizar vías alternas para evitar quedar atrapados en el congestionamiento.

Por Geydi Solórzano.