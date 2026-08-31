Oftalmólogo advierte que usar lentes sin filtro UV puede causar degeneración macular

Elegir lentes únicamente por moda puede ser una decisión fatal para la salud ocular, según el oftalmólogo Abraham Delgado. El especialista alertó que la exposición a rayos ultravioleta sin filtro adecuado deriva en enfermedades de la retina, particularmente la degeneración macular relacionada con la edad.

El espectro solar, comprobado científicamente, produce daños acumulativos en córneas y cristalino que a la postre afectan la visión de manera irreversible.

En el mercado local no existe la suficiente seguridad sobre el porcentaje de filtración de los anteojos que se adquieren, por lo que Delgado recomendó verificar que el producto cuente con un certificado que especifique su efectividad contra rayos UV.

Un método casero para comprobar la protección consiste en colocar el lente frente a una fuente de luz; si el cristal cambia a color morado, tiene filtro ultravioleta, mientras que si permanece blanco, carece de toda protección.

Los rayos UV pueden producir inflamaciones en la córnea, cataratas, lesiones retinianas y tumores en la superficie ocular, condiciones que requieren atención oftalmológica temprana.

El especialista insistió en que los lentes de buena calidad no necesariamente son costosos, pero deben adquirirse en establecimientos con etiquetas y certificaciones apropiadas.