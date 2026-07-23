OIJ busca a familiares de nicaragüense asesinado en Cartago para darle cristiana

El cuerpo de Andy Solórzano Solórzano, de 27 años, permanece en la morgue judicial sin ser reclamado.

El Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica solicita con urgencia la colaboración de la población para localizar a los parientes del nicaragüense Andy Solórzano Solórzano, de 27 años, quien fue víctima de homicidio el pasado 14 de julio en el distrito de Tobosí de Cartago, y cuyo cadáver aún permanece en la morgue judicial de esa provincia a la espera de ser entregado.

Las autoridades presumen que el hombre residía solo en Costa Rica y han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las causas del crimen y dar con los responsables, mientras el cuerpo aguarda que sus familiares reclamen los restos.

La policía ha habilitado los números telefónicos 2250-0333 y 2250-0340 para que cualquier persona que tenga información sobre los familiares de la víctima pueda comunicarse y ayudar a que reciba cristiana sepultura.