OIJ busca a familiares de nicaragüense asesinado en Cartago para darle cristiana

El Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica solicita con urgencia la colaboración de la población para localizar a los parientes del nicaragüense Andy Solórzano Solórzano, de 27 años, quien fue víctima de homicidio el pasado 14 de julio en el distrito de Tobosí de Cartago, y cuyo cadáver aún permanece en la morgue judicial de esa provincia a la espera de ser entregado.

Las autoridades presumen que el hombre residía solo en Costa Rica y han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las causas del crimen y dar con los responsables, mientras el cuerpo aguarda que sus familiares reclamen los restos.

La policía ha habilitado los números telefónicos 2250-0333 y 2250-0340 para que cualquier persona que tenga información sobre los familiares de la víctima pueda comunicarse y ayudar a que reciba cristiana sepultura.