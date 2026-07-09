OIJ de Costa Rica captura a tres sospechosos por asesinato de nicaragüense en Quepos

El Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ) informó sobre la detención de tres hombres señalados como sospechosos del asesinato del nicaragüense Carmelo Cruz Figueroa, de 43 años, y un costarricense de 53 años, ocurrido el pasado 4 de julio en Rancho Grande de Quepos, cuando fueron interceptados por sujetos en motocicleta que dispararon contra el vehículo en el que viajaban.

Los detenidos, identificados con los apellidos Morales, de 20 años; Solano, de 19; y Jiménez, de 25, fueron capturados el lunes en vía pública y posteriormente se realizaron allanamientos en dos viviendas de la localidad de Las Gavetas de San Felipe, donde se decomisaron evidencias clave como un fusil AR-15, tres pistolas, municiones, un chaleco antibalas y la motocicleta utilizada en el doble homicidio.

La investigación desarrollada permitió establecer la participación indirecta de estos individuos, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público de Costa Rica para continuar con el proceso judicial en su contra.