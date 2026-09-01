Nicaragua enfrentará temperaturas de hasta 40 grados por onda tropical y cielos despejados

Nicaragua registrará una semana de altas temperaturas y escasa nubosidad por el paso de dos ondas tropicales. El occidente del país alcanzará los 40 grados Celsius, según el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales.

La onda tropical número 34 ya ingresó al territorio nacional, mientras que la número 35 llegará entre la noche del martes y la madrugada del miércoles. En la costa Caribe se concentrarán los mayores acumulados de lluvia, y en el Pacífico se prevén lloviznas en la zona occidental.

Las autoridades recomendaron evitar la exposición prolongada al sol y mantener hidratación constante por el incremento de los rayos ultravioleta. En los litorales se pronostican olas de hasta dos metros con vientos que alcanzarán rachas de 50 kilómetros por hora.