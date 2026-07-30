Ola de calor en Nicaragua con temperaturas de hasta 37 grados

El territorio nicaragüense enfrenta una fuerte ola de calor con temperaturas máximas de 37 grados y sensación térmica de 39, según los pronósticos del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), que recomienda a la población mantenerse hidratada para evitar golpes de calor.

Los meteorólogos reportan la presencia de bajas presiones atmosféricas débiles sobre el país y una nueva vaguada que se mantiene en el centro-oeste del Caribe, condiciones que generan un ambiente muy caluroso especialmente en la región del Pacífico.

Se esperan lluvias de ligeras a moderadas en las regiones Caribe y Central, mientras que en el Pacífico las precipitaciones serán aisladas con pocos acumulados, y los vientos moderados predominarán en el sur y centro del país.