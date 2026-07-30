Ola de calor en Nicaragua con temperaturas de hasta 37 grados

Sensación térmica alcanzaría los 39 grados, advierten meteorólogos del Ineter.

El territorio nicaragüense enfrenta una fuerte ola de calor con temperaturas máximas de 37 grados y sensación térmica de 39, según los pronósticos del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), que recomienda a la población mantenerse hidratada para evitar golpes de calor.

Los meteorólogos reportan la presencia de bajas presiones atmosféricas débiles sobre el país y una nueva vaguada que se mantiene en el centro-oeste del Caribe, condiciones que generan un ambiente muy caluroso especialmente en la región del Pacífico.

Se esperan lluvias de ligeras a moderadas en las regiones Caribe y Central, mientras que en el Pacífico las precipitaciones serán aisladas con pocos acumulados, y los vientos moderados predominarán en el sur y centro del país. 