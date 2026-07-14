Omellete de jamón: la receta para cocinar en casa

Una receta de omellete de jamón que invita a los televidentes a preparar en casa un plato versátil con ingredientes como huevos, queso, leche, crema, hongos, cebolla, tomate cherry y perejil, acompañados del jamón.

Durante el segmento, la producción mantuvo un número en pantalla para que la audiencia pudiera enviar mensajes y compartir los resultados de sus preparaciones, mientras se recordó que la receta puede adaptarse a los gustos personales y familiares.

La iniciativa busca acercar la cocina a los hogares con una opción práctica y deliciosa que permite a cada persona personalizar ingredientes y cantidades según sus preferencias.