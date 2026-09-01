Once heridos por colapso de escalera mecánica en tren de Argentina

Al menos 11 personas resultaron heridas tras el colapso de una escalera mecánica en la estación Sainz del Tren Belgrano Sur, ubicada en el barrio Nueva Pompeya, en Argentina, según informaron las autoridades locales.

El incidente, que habría sido provocado por un desperfecto técnico, según medios locales, generó un amplio operativo de asistencia, y cinco de los heridos fueron trasladados a distintos hospitales porteños para recibir atención médica.

La caída fue de una magnitud importante, según los reportes, y las autoridades investigan las causas exactas que provocaron el colapso, mientras se espera un informe oficial sobre el estado de salud de los afectados.