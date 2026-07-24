Onda Tropical #21 y #20 generarán lluvias con tormentas eléctricas este fin de semana

El acercamiento de la Onda Tropical #21 al territorio nicaragüense, junto con la influencia de la Onda Tropical #20, generará condiciones de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas durante este fin de semana, según el Observatorio de Fenómenos Naturales.

Las precipitaciones se concentrarán en la zona del Caribe y la región central, con mayor intensidad el sábado, mientras que para el domingo se esperan lluvias puntuales en el Triángulo Minero hacia el noreste.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados, con sensación térmica de 37, aunque descenderán durante los periodos de lluvia.

Los vientos serán de moderados a fuertes en el sur y centro del país, con rachas de 35 a 50 kilómetros por hora durante las tormentas.

Para el viernes, se mantendrán lluvias en el Caribe con intensas tormentas eléctricas, y en la zona del Pacífico y el norte (Estelí, Madrid, Nueva Segovia) se registrarán lluvias puntuales.

El sábado será el día de mayor actividad lluviosa por el paso de la Onda Tropical #21. Otras dos ondas tropicales se aproximan desde el Atlántico hacia las Antillas Menores y podrían influir en el clima durante la próxima semana.