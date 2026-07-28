Onda tropical 22 ya está en Nicaragua y la 23 llega mañana: estas son las zonas afectadas

Las precipitaciones se concentrarán en el Caribe norte y sur con acumulados de hasta 30 milímetros.

La onda tropical número 22 ingresó ayer al territorio nicaragüense, mientras que la número 23 se prevé que entre mañana, generando precipitaciones con mayor concentración en el Caribe norte y sur del país, donde los acumulados podrían oscilar entre 20 y 30 milímetros.

Estos fenómenos dejarán lluvias con remanentes en la parte del Pacífico y de manera escasa en la región del Occidente, según el pronóstico meteorológico.

Las autoridades recomiendan a la población de estas zonas mantenerse atenta a las condiciones climáticas durante los próximos días.