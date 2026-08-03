Onda tropical 24 dejará lluvias y tormentas eléctricas en Nicaragua

La onda tropical número 24 ingresará a Nicaragua durante la tarde del lunes, generando condiciones de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en las regiones Caribe, Central y Pacífico, con mayores acumulados en occidente y el sureste del país, según el pronóstico de expertos en tiempo.

Los vientos podrían alcanzar rachas de hasta 60 kilómetros por hora, mientras se espera que las precipitaciones comiencen a las 3 de la tarde y se intensifiquen hacia las 5 de la tarde, saliendo hacia el Golfo de Fonseca alrededor de las 7 de la noche.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 38 grados centígrados con sensación térmica de 40 grados, por lo que las autoridades recomiendan mantener una hidratación adecuada ante el ambiente caluroso.