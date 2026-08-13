Onda tropical 26 trae lluvias y calor a Nicaragua

El desplazamiento de la onda tropical número 26 sobre el litoral del Pacífico y norte de Centroamérica generará lluvias ligeras aisladas en las regiones Caribe y Central de Nicaragua, según informaron los meteorólogos.

Se espera un ambiente caluroso con temperaturas máximas de hasta 38 grados en la zona occidental. Las ondas tropicales 27, 28 y 29 también se monitorean, con posibilidad de desarrollo ciclónico en esta última.

Los vientos serán moderados a fuertes en el centro y sur del país, con rachas de 35 a 50 kilómetros por hora.