Onda tropical 26 traerá lluvias y tormentas a Nicaragua

El ingreso de la onda tropical número 26 generará lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y vientos fuertes en gran parte del territorio nicaragüense durante las próximas horas, según informaron los meteorólogos.

Las precipitaciones se concentrarán en el litoral Caribe y la región central, extendiéndose hacia el Pacífico, con rachas de viento entre 33 y 68 km/h.

Se monitorea el avance de las ondas tropicales 27 y 28 desde el Atlántico.

A pesar de las lluvias, se mantendrá un ambiente caluroso en el occidente y pacífico del país.