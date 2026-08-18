Onda tropical afecta Nicaragua con lluvias y temperaturas récord en agosto

Nicaragua enfrenta los efectos de la onda tropical número 28, que ha dejado lluvias significativas en gran parte del territorio nacional y ha contribuido a que agosto de 2026 registre picos históricos de temperatura, según los reportes meteorológicos de las autoridades competentes.

Las precipitaciones, que se concentran principalmente en horas de la tarde, podrían alcanzar acumulados de hasta 100 milímetros durante el trayecto de la onda tropical por el país.

Los expertos indican que las temperaturas han superado récords de agostos anteriores, aunque sin rebasar los máximos históricos absolutos, por lo que recomiendan a la población mantenerse hidratada y tomar precauciones ante las lluvias.